Sabrina Ghio rompe il silenzio sulla malattia: “Dovrò fare una serie di esami”

Dopo un silenzio preoccupante, Sabrina Ghio è tornata sui social per raccontare la sua tormentata battaglia contro la malattia

L’ex concorrente di Amici nonché ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio sta lottando contro una malattia. Come già confidato in passato, di recente è tornata a spiegare sui social il motivo del suo silenzio prolungato. A parte alcune Stories e immagini delle vacanze insieme alla sua famiglia, la showgirl non aveva in effetti più pubblicato contenuti in diretta.

Per questo motivo, molti fan le hanno chiesto degli aggiornamenti, ai quali lei ha deciso di rispondere.

Sabrina Ghio ritorna sui social dopo l’operazione

Spiegando dunque al suo pubblico di essere stata parecchio assente e silenziosa, Sabrina ha precisato che ogni tanto i pensieri la travolgono, facendola sentire come se fosse in una lavatrice.

L’artista ha poi rivelato che dovrà sottoporsi nuovamente a degli esami, i cui risultati arriveranno fra qualche settimana. Per la Ghio tutto ciò non è chiaramente facile, dandole l’impressione di vivere due vite, “quella dentro di me con le mie paure e quella che vivo con gli altri con il sorriso”.

Dopo l’operazione subita a luglio, Sabrina Ghio continua a monitorare le sue condizioni di salute. Intanto i fan di Uomini e Donne le hanno mostrato tutta la loro vicinanza, mandandole molti messaggi pieno di affetto e di incoraggiamento.

Dal canto suo, nonostante i momenti più bui, Sabrina non perde le speranze e continua a combattere, ripetendo a sé stessa che andrà tutto bene.