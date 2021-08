Sabrina Ghio si sposa: la proposta di matrimonio di Carlo Negri nel giorno del suo compleanno, video

Sabrina Ghio si sposa. La proposta di matrimonio di Carlo Negri è stata organizzata nel giorno del suo compleanno, con un video davvero romantico.

Sabrina Ghio si sposa: la proposta di matrimonio

Sabrina Ghio aveva concluso il suo percorso a Uomini e Donne in modo molto deludente, ma successivamente ha ritrovato il sorriso accanto a Carlo Negri. I due convivono da diverso tempo a Roma e lui è anche molto affezionato alla piccola Penelope, figlia che Sabrina ha avuto da una relazione precedente. La donna ha sempre detto che le sarebbe piaciuto allargare la famiglia.

L’ex ballerina di Amici ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio, che ha emozionato tutti. Il video è stato pubblicato sui social network e si vede il momento speciale in cui Carlo Negri le ha chiesto di diventare sua moglie.

Sabrina Ghio si sposa: una sorpresa emozionante

Sabrina Ghio stava festeggiando il suo compleanno, ma è arrivata una sorpresa davvero molto emozionante, per cui non è riuscita a trattenere le lacrime. Con il sottofondo della canzone Abbracciame di Andrea Sannino, Carlo Negri si è inginocchiato a terra e le ha dato l’anello. Entrambi visibilmente commossi ed emozionati, hanno condiviso il video sui social network. Sabrina, mentre piangeva di gioia, ha iniziato a baciarlo.

A loro si è unita la piccola Penelope, che li ha abbracciati. “Come in una favola. È e sarà sempre siiiiii. Moglie e marito, 3/08/2021” ha scritto Sabrina Ghio come didascalia nel video della proposta di matrimonio di Carlo Negri. Ovviamente Sabrina ha risposto si e ha indossato l’anello. Un momento davvero molto bello, soprattutto in un periodo così delicato. Nel mese di giugno l’ex ballerina si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale.

Sabrina Ghio si sposa: il sonnambulismo di Carlo

Sabrina Ghio ha recentemente raccontato un episodio molto particolare, avvenuto nel cuore della notte. L’ex tronista ha raccontato che il suo futuro marito Carlo soffre di sonnambulismo e in piena notte l’ha letteralmente terrorizzata. Il suo compagno, mentre dormivano, l’ha spaventata moltissimo. Il ragazzo si è alzato nel sonno e ha iniziato ad urlare, prendendola anche a schiaffi. Ovviamente tutto è accaduto mentre Carlo stava dormendo ed era incosciente. L’episodio ha divertito molto i suoi follower. Ora ha sorpreso tutti con questa splendida proposta di matrimonio.