Sabrina Impacciatore sbarca in America: ospitata nei format più famosi

Sabrina Impacciatore è una delle attrici più amate in Italia e adesso si sta facendo apprezzare anche in America.

Grazie alla partecipazione nella seconda stagione della serie The White Lotus, è stata ospite nei format più famosi, riscuotendo grande successo.

Grande traguardo per Sabrina Impacciatore. L’attrice fa parte del cast della seconda stagione della serie di successo The White Lotus e ha letteralmente conquistato l’America. In occasione del finale della produzione internazionale, è stata ospite di alcuni dei programmi USA più famosi: da The Talk al Jimmy Kimmel Live.

Ospite del Jimmy Kimmel Live, Sabrina è apparsa emozionata come non mai. Nonostante tutto, non ha perso la sua verve. Ha dichiarato:

“Se è strano stare in un paese straniero dove tutti parlano un’altra lingua? No per me è assurdo stare qui nel tuo show! Sappi che sei molto amato anche in Italia. I miei amici staranno impazzendo adesso. Essere qui è come un sogno che si avvera, è davvero un momento incredibile. Sì, sono di Roma, ma sono già stata qui negli Stati Uniti. Sono stata fidanzata per tre anni, non avrei dovuto dirlo ma l’ho fatto. Vivevo a Ojai, poi lui mi ha lasciato, ma non so perché lo stia dicendo, magari lui sta guardando la televisione in questo momento, quindi dimenticatelo”.

Impacciatore è un fiume in piena ed è talmente contenta di essere in America che sprizza gioia da tutti i pori.

Sabrina riesce ad esssere ironica anche quando parla della sua carriera. Ha raccontato:

“La mia carriera in Italia? Ho iniziato come comica, ho lavorato in molti programmi televisivi. Poi nel 2000 si è realizzato il mio sogno e ho iniziato a recitare nei film. Sul mio diario di bambina c’era scritto che la mia vita sarebbe stata un film. Molto spesso è un film horror , ma non avevo specificato il genere. Se ho visto il finale della serie? Sì, ma non da sola, di solito organizzo le serate con i miei amici e vediamo insieme gli episodi”.

