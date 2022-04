Sabrina Quaresima, la preside del Montale sulle chat: “Nessuna relazione, dovevo essere più cauta”

La preside del Liceo Montale di Roma, Sabrina Quaresima, ha nuovamente ribadito di non aver mai intrattenuto una relazione con uno studente.

Sabrina Quaresima, la preside del Montale sulle chat con lo studente: “Atteggiamento maschilista”

La dirigente scolastica del Liceo Montale di Roma, Sabrina Quaresima, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, ribadendo di non aver mai avuto alcuna relazione con lo studente di 19 anni dal quale è stata accusata. A questo proposito, la preside ha affermato: “Su di me c’è stata un’esposizione mediatica becera e incomprensibile”.

Quaresima, inoltre, ha descritto come estremamente difficile da vivere la settimana appena trascorsa e ha precisato di essere stata costantemente supportata dal marito, che le è rimasto sempre accanto, nonostante la bufera scatenata dalle accuse dello studente maggiorenne sulla presunta relazione sentimentale e sessuale che la vedrebbe coinvolta.

Riferendosi al fatto che il suo nome, le sue foto e il suo privato sono apparsi su tutti i giornali nazionali mentre l’identità dell’allievo 19enne è stata tutelata dai media e dalle autorità, Sabrina Quaresima ha asserito: “C’è anche stato un atteggiamento maschilista: la donna, professionista, messa alla berlina”.

“Non è mai esistita nessuna relazione ma mi rammarico di non essere stata più cauta”

In occasione dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la dirigente scolastica del Liceo Montale ha anche espresso il suo parere sulla vicenda.

Reduce da un colloquio di oltre dieci ore con un’ispettrice inviata dall’Ufficio scolastico regionale per fare luce sull’accaduto, Sabrina Quaresima ha dichiarato: “Il ragazzo l’ho conosciuto in quanto rappresentante in surroga, e si è subito messo a disposizione. Vengo da un’esperienza come educatrice al Convitto nazionale, dove ero abituata a un’interazione più vicina, più tranquilla. Ora mi rammarico di non essere stata più cauta. Ma nei messaggi non c’era nessuna forma di privilegio nei confronti di questo ragazzo.

Non pensavo assolutamente ci fosse qualcosa di equivoco o di strano. Non è mai esistita nessuna relazione”.

In relazione a un eventuale confronto con lo studente 19enne che ha segnalato la presunta relazione, invece, ha affermato: “La mia porta è sempre aperta, anche se sarebbe un confronto difficile, ma siamo entrambi persone adulte”.

DS Sabrina Quaresima sull’allontanamento dell’ex vicepreside

Infine, la preside Sabrina Quaresima ha commentato l’allontanamento dell’ex vicepreside Luigi Botticelli. A questo proposito, la DS ha spiegato: “I problemi con lui risalgono al mio insediamento. I miei tentativi di organizzare in maniera efficiente si scontravano con i suoi modi veementi e aggressivi. Da novembre volevo sollevarlo dall’incarico. Sono stata cauta perché temevo di avere problemi”.

L’ex vicepreside Botticelli, sulla base delle informazioni sinora diffuse, sarebbe il docente al quale il 19enne si sarebbe rivolto per denunciare l’accaduto.