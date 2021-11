Sabrina Salerno a Domenica In: “Sono stata ignorata da mio padre”

Sabrina Salerno rivela: "Mio padre l'ho conosciuto solo nel 2019, ma è morto dopo 4 mesi".

Sabrina Salerno è stata ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In del 28 novembre. L’attrice e cantante è tornata di recente in tv in qualità di concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Nel corso dello show condotto da “Zia Mara”, Sabrina ha parlato della sua difficile infanzia e del rapporto con il padre.

Sabrina Salerno: “Mio padre mi ha ignorata”

Sabrina Salerno ha avuto un difficile rapporto con il padre quando quest’ultimo era ancora in vita. Un’indifferenza da parte dell’uomo che ancora oggi addolora l’attrice originaria di Genova. “Sono stata totalmente ignorata da lui” ha detto.

Sabrina Salerno: “Mio padre mi ha abbandonato”

Sabrina Salerno ha dichiarato a Mara Venier: “Mio padre mi ha abbandonato, l’ho conosciuto poco tempo fa. Solo nel 2019 ma è morto dopo 4 mesi”.

Un rapporto molto poco sereno, basato sull’indifferenza da parte dell’uomo nei confronti della figlia. Una noncuranza che ancora oggi fa soffrire Sabrina.

Sabrina Salerno: il rapporto con gli uomini

Sabrina Salerno ha spiegato che ancora oggi le risulta difficile parlare del rapporto con suo padre. Ha spiegato, piena di commozione: “Ho vissuto con mia nonna, poi con mia madre e, dopo anni e anni ho conosciuto mio padre e mia sorella”.

Come conseguenza di ciò, l’attrice ha spiegato: “Il mio rapporto con gli uomini è sempre conflittuale”. Sabrina ha precisato però che il dolore provato in tutti questi anni ha contribuito a renderla più forte.