Sabrina Salerno con la t-shirt bagnata: la foto infiamma i social

Sabrina Salerno: la t-shirt bagnata

Ancoras una volta Sabrina Salerno è tornata mostrarsi seducente e più bella che mai: sui social la celebre cantante ha posato una serie di scatti dove la si vede posare in acqua con una t-shirt bagnata e senza reggiseno.

Le sue foto hanno fatto il pieno di like da parte dei fan, che non hanno potuto fare a meno – come sempre – di lodare la sua straordinaria bellezza e le sue curve da capogiro.

Sabrina Salerno: la vita privata

Oggi la cantante sembra essere felice e serena accanto a suo marito, Enrico Monti, padre di suo figlio, Luca. Nel 2020 la cantante ha confessato che proprio la vicinanza di suo figlio e di suo marito le sarebbe servita per superare il difficile periodo che ha seguito per lei l’emergenza Coronavirus.

“Ho avuto momenti durissimi, ero abituata a prendere tre o quattro aereo al mese, avrei dovuto fare il primo concerto ad aprile, venivo da Sanremo, mi sembrano passati venti anni. – ha ammesso la Salerno, e ancora – Ora vivo alla giornata, ma non è da me. Ho capito che è impossibile controllare le cose. Bisogna apprezzare il momento“.

Sabrina Salerno: gli abusi

Di recente la cantante ha anche rivelato che in passato, mentre era all’apice del suo successo, avrebbe subito molestie e abusi.

“Ho tirato qualche schiaffone, mi ribellavo come una tigre. Quando non l’ho fatto, ho subìto i comportamenti di una persona manipolatrice, un importante manager dello spettacolo ora scomparso. Avevo 17 anni, sono arrivata al bordo della follia. Depressione, autolesionismo, ho vissuto borderline. Poi poco alla volta ho rielaborato dolore e rabbia, e sono tornata a galla”, ha confessato.