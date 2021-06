Sabrina Salerno da urlo in bikini: la foto a bordo piscina che fa impazzire i follower

Un nuovo scatto di Sabrina Salerno in bikini ha lasciato senza fiato i fan: le foto a bordo piscina della procace showgirl

Che Sabrina Salerno sia un’indiscussa icona super sensuale a 53 anni compiuti è oramai un dato di fatto. L’ultimo suo scatto su Instagram lo dimostra del resto chiaramente, comparendo in esso con un fisico da urlo e un décolleté talmente da sballo da mandato in visibilio i suoi numerosi fan.

La showgirl originaria di Genova si è fatta immortalare in una serie di scatti nel giardino della sua villa tra Venezia e Treviso, dove vive da diversi anni. Inutile dire che le immagini hanno fatto il pieno di like e commenti, trovando un sacco di apprezzamenti soprattutto nei maschietti.

Sabrina Salerno splendida a 53 anni

Con un bikini nero elegante a bordo piscina, Sabrina Salerno ha dunque lasciato intravvedere le sue forme a dir poco generose, provocando gli applausi anche dell’amica Monica Leofreddi. Giudicata del tutto a ragione una “meraviglia” e uno “schianto” dai fan, per la splendida interprete di “Siamo donne” il tempo sembra davvero non passare mai. Il suo fisico pare essere quello della pin up che cantava e ballava in tv negli anni ottanta e novanta, ossia nei periodo di massima notorietà della splendida genovese.

Dopo di allora, infatti, Sabrina decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia, sposando nel 2006 il compagno Enrico Monti e dando alla luce suo figlio Luca Maria.