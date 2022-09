Sabrina Salerno infiamma la Corsica: “Settembre? Non me ne sono accorta”

Sabrina Salerno infiamma la Corsica: gli scatti bollenti diventano virali in un lampo.

Sabrina Salerno prosegue la sua estate all’insegna di scatti a dir poco bollenti. Nelle ultime ore, la showgirl ha infiammato anche la Corsica, regalando ai fan fotografie al limite della censura. Neanche a dirlo, il post ha fatto il pieno di like.

Sabrina Salerno infiamma la Corsica

Settembre è arrivato, ma non per tutti è tempo di tornare alla routine. Ne sa qualcosa Sabrina Salerno che, a suo dire, non si è ancora accorta della fine di agosto. La showgirl sta trascorrendo qualche giorno di relax in Corsica e ne ha approfittato per condividere con i fan alcuni scatti parecchio bollenti. Ovviamente, la 54enne è in lingerie e le foto lasciano poco spazio all’immaginazione.

Sabrina in lingerie: un piacere per gli occhi

“Settembre? Non me ne sono accorta“, scrive la Salerno a didascalia delle foto bollenti che ha condiviso su Instagram. Sabrina indossa un completo intimo bianco che, a contatto con l’acqua del mare, diventa del tutto trasparente. I capezzoli sono il primo dettaglio che salta all’occhio. La showgirl è bellissima e, a guardarla, non si direbbe che ha sulle spalle ben 54 candeline.

La reazione dei fan

Neanche a dirlo, gli scatti che Sabrina Salerno ha condiviso su Instagram hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

Tra i tanti commenti al post, si legge: “Sempre bellissima” oppure “Sabrina, ti faccio pagare la visita del cardiologo” o ancora “Speriamo continui così anche ad ottobre … Novembre… dicembre etc etc“. Insomma, la quasi totalità dei seguaci si augurano che la showgirl continui a condividere foto simili anche nel corso dell’inverno.