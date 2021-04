Sabrina Salerno: la foto da giovane che desta meraviglia nei fan

Uno scatto di Sabrina Salerno agli albori della sua carriera ha davvero sconvolto i fan: ecco come è cambiata la showgirl genovese

Senza dubbio una vera icona di bellezza, alla matura età di 53 anni Sabrina Salerno è ancora oggi una donna a di poco splendida. Iniziando a lavorare da giovanissima, la showgirl ligure ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1984, quando esordì sul piccolo schermo con il programma “W le donne”.

Fu però due anni più tardi che compì il grande salto nella scena musicale nazionale, dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto. In pochissimo tempo divenne così la colonna portante della musica italiana degli anni ottanta nonché sex symbol a tutti gli effetti.

Voce di tante hit di successo, tra cui Sexy Girl e Boys (Summertime Love), la splendida artista genovese vanta oggi grande credito anche sui social. Proprio sul suo canale ufficiale Instagram è del resto apparso un scatto di Sabrina Salerno da giovane che ha letteralmente sbalordito i suoi innumerevoli quanto devoti ammiratori.

Bellissima ieri come oggi, sembra che per lei il tempo non solo non passi mai, ma che addirittura regali a Sabrina Salerno sempre più fascino. Chissà quali saranno i suoi segreti di bellezza…