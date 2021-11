C'è tanta preoccupazione per Sabrina Salerno e marito a causa di una gang di ladri specializzata in rapine in villa

Preoccupazione per Sabrina Salerno e il marito a causa di una gang di ladri che sta rapinando diverse ville nella zona di Mogliano Veneto, dove i due amministrano una villa-hotel.

Le rapine in villa a Mogliano

Nelle ultime settimane la zona di Mogliano Veneto, come riportano i quotidiani, è stata presa di mira da una banda specializzata in assalti in ville di lusso.

La preoccupazione tra gestori di hotel e residenti è tanta, a causa della spregiudicatezza dei rapinatori, che non esitano a entrare negli edifici di notte per rubare beni preziosi. Tra loro anche Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti.

Rapine in villa a Mogliano, la preoccupazione del marito di Sabrina Salerno

“Siamo preoccupati e abbiamo paura. Tutti”. Così Enrico Monti, marito della showgirl Sabrina Salerno, si è confidato al Gazzettino. L’uomo gestisce insieme all moglie Villa Condulmer, uno dei tanti gioielli che impreziosiscono Mogliano Veneto, tra Venezia e Treviso.

“Si parla tanto dei colpi nelle ville di lusso ma il problema è generale: ci sono furti continui nelle abitazioni di tutti, non soltanto delle persone più facoltose” spiega Monti.

Rapine in villa, Monti: “Dormo con la pistola”

Sono in tanti nella zona di Mogliano Veneto, ad essere preoccupati a causa degli ultimi assalti dei rapinatori che nell’ultimo periodo stanno svaligiando diverse ville. Proorio Enrico Monti ha rivelato al Gazzettino la sua paura, dicendo: ”Dormo con la pistola“.