Saccoccia (ASI): cerchiamo di avvicinare i giovani allo spazio

Roma, 12 nov. (askanews) – “L’Asi è partner storico del Festival delle scienze, lo spazio è un tema moderno e quotidiano che avrà sempre più importanza nelle tematiche della scienza, anche per avvicinare il grande pubblico; siamo contenti di fornire ancora una volta contributi tecnici e scientifici ma anche più leggeri per raccontare cosa significa lo spazio in termini di futuro ed esplorazione ma anche di ricadute di tutti i giorni sul futuro del nostro Pianeta e il suo benessere”.

Così il Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, alla presentazione della XVI edizione del Festival delle Scienze di Roma che si terrà dal 22 al 28 novembre.

“Parliamo di avvicinare i più giovani anche attraverso strumenti come i fumetti alle tematiche dello spazio, poi trattiamo anche tematiche più specifiche, tecniche e scientifiche, come l esplorazione di nuovi pianeti e di nuovi mondi dove abitare”.