Sace: con Unicredit sostiene Formula Ambiente di Cesena (2)

(Adnkronos) – "Formula Ambiente Spa – spiega Marcello Rosetti, direttore generale dell’azienda – è una realtà con sedi a Cesena e Cagliari ma che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare per il proprio operato in tantissime regioni italiane. Occupandosi principalmente della raccolta dei rifiuti in piccole, medie e grandi città, ha colto il cambiamento in atto nella sensibilità verso i temi ambientali e ha saputo evolvere la propria vocazione da semplice servizio di igiene ambientale ad attore per la diffusione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale".

Nel corso degli anni, rileva Rosetti, "abbiamo attivato centri del riuso, dato vita a corsi nelle scuole per il corretto conferimento della differenziata; condotto concorsi on e offline per premiare i giovani che si sono distinti nell’ideazione della migliore campagna ambientale e creato campagne di informazione contro l’abbandono dei rifiuti. Inoltre, importanti investimenti sono stati e saranno fatti per il rinnovo dei mezzi: ora la raccolta è affidata in gran parte a veicoli elettrici, a gas e a metano, riducendo così le emissioni di Co2 nell’aria e il rumore.

Piccoli ma concreti gesti per prendersi cura del pianeta in cui viviamo. Grazie a questa operazione di finanziamento realizzata da UniCredit proseguiamo in questo virtuoso percorso di crescita sostenibile".

UniCredit, sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, "si impegna in concreto nel promuovere e supportare lo sviluppo di un futuro economico sostenibile. L’operazione appena conclusa con Formula Ambiente Spa ne è un esempio tangibile. Grazie al nostro piano Finanziamento Futuro Sostenibile, infatti, riusciamo a garantire credito agevolato da subito alle aziende del territorio che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business, aiutandole così a cogliere nuove opportunità di crescita.

Ciò è in linea con il Pnrr che costituisce un’occasione unica per migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e produttivo nazionale, favorendo una transizione equa e inclusiva". Con questa operazione, aggiunge Marco Mercurio, Responsabile Mid Corporate Centro Nord di Sace, "confermiamo il nostro ruolo di istituzione al fianco di aziende e banche per una ripartenza dell’economia del territorio e del Paese e sosteniamo i piani di crescita aziendale di una realtà come Formula Ambiente, che si è posta importanti obiettivi di sostenibilità ambientale, tema divenuto uno dei driver fondamentali sia dell’Emilia Romagna che di tutto il Paese".