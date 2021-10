Sace: con Unicredit sostiene Formula Ambiente di Cesena

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Formula Ambiente spa di Forlì, leader nel settore della gestione della raccolta e del trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilabili oltre che nella manutenzione del verde pubblico.

La banca, si legge in una nota, ha infatti finalizzato un’operazione da 4,5milioni di euro, garantita da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. E’ la prima in Emilia Romagna nell’ambito di Finanziamento futuro sostenibile, un piano lanciato a luglio da UniCredit per sostenere le imprese che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business, in linea con il Pnrr.

Attraverso Finanziamento futuro sostenibile, infatti, UniCredit riconosce all’azienda, direttamente al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito Esg, prefissati alla stipula del finanziamento. Tre le categorie di obiettivi identificate: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna inoltre a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società cliente.

L’operazione finalizzata in favore di Formula Ambiente Spa di Forlì prevede un periodo di ammortamento di 7 anni ed è finalizzata a sostenere la Società nel progetto di rinnovo del parco automezzi sostituendo quelli pesanti con veicoli ibridi o a gas e quelli leggeri con motori elettrici. Il finanziamento è vincolato al raggiungimento di due obiettivi Esg che l'azienda si è impegnata a realizzare entro 3 anni: da un lato l’adozione di misure per la riduzione di emissione di Co2 e dall’altra la riduzione del numero di infortuni sul lavoro.