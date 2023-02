Sace: Ricci, 'export Italia resiliente ma con Mappa aiutiamo a evitare rischi'

Roma, 9 feb.

-(Adnkronos) – "I numeri ci danno la dimensione della resilienza dell'export" italiano che "continuerà a crescere" anche "se non sarà un anno facile". Lo sottolinea Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace presentando la Mappa dei Rischi 2023 ricordando che per quest'anno "l'obiettivo di export è di 650 miliardi di euro, che ci manterrebbe nella top ten dei paesi esportatori a livello globale". "Abbiamo opportunità ma dobbiamo conoscere i rischi" aggiunge, segnalando la necessità di "lavorare sull'apertura dei nuovi mercati: molte imprese si sono dovute spostare e siamo stati contenti di averli accompagnati" in questo processo utilizzando "le nostre 4C, e cioe' coraggio, contatti tra le aziende, conoscenza di strumenti e opportunità, coperture.

Un lavoro che riusciamo a fare anche perché partiamo dall'ascolto che portiamo avanti anche attraverso iniziative come il Co-design. Uno strumento per noi fondamentale per riuscire a costruire tempestivamente soluzioni in linea con le esigenze delle imprese".

Come hanno dimostrato le ultime crisi – spiega la Ricci – "è importante reinvestire nella supply chain, mettendola in sicurezza" ma serve anche "attenzione al tema delle sanzioni che è sempre piu' importante: per questo è presente sul nostro sito, a disposizione di ogni esportatore, una guida aggiornata" ai provvedimenti in atto per ogni mercato, "un occhio particolarmente prezioso soprattutto in questo momento storico".

Per l'ad di Sace, "i rischi del credito, politici e climatici dialogano tra loro e vanno letti in maniera integrata" e dall'esame della Mappa "emerge con forza il messaggio che sostenibilità e transizione sono priorità imprescindibili su cui investire per sviluppare resilienza e costruire vie di crescita futura per le aziende e per il nostro Paese”.