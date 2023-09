Safilo: firmato in Regione verbale accordo per futuro stabilimento di Longarone

Milano, 5 set. (Adnkronos) – Safilo – facendo seguito alle precedenti comunicazioni della società -, conferma che è stato firmato questa mattina in Regione Veneto il verbale d’accordo per il futuro dello stabilimento di Longarone. "Grazie anche al coinvolgimento delle parti sociali, della Regione Veneto e di tutte le istituzioni, l’accordo prevede la ricollocazione di tutti i lavoratori presso le società del settore Thelios e Innovatek" si legge in una nota. L’azienda procederà adesso, insieme a tutte le parti coinvolte, alla gestione delle fasi di realizzazione dell’accordo.