Safilo protagonista alla Mido

Milano, 5 feb. (askanews) – Alla FieraMilano va in scena la Mido, manifestazione unica al mondo nel settore eyewear. Oltre 1.200 espositori da 50 paesi e visitatori da 130 nazioni. Tra le protagoniste più importanti della fiera un occhio di riguardo lo ha Safilo. Una chiusura d’annata importante e l’inizio in quarta per l’azienda italiana leader nell’eyewear con l’investimento in Spaarkly, azienda nativa digitale specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative di e-commerce attraverso la tecnologia della realtà aumentata: ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato Angelo Trocchia.

“Abbiamo fatto un quarter positivo in crescita in America ed in Europa quindi in quasi tutti i mercati del mondo. Sicuramente è un’ottima chiusura dell’anno ed elemento ancor più importante la nostra marginalità è arrivata al 59% e cominciamo a generare cash. Una fine dell’anno positiva, ora siamo agli inizi ma siamo partiti bene e ci lascia ben sperare e ben guardare al 2024.

Oltre che continuare ad investire nei nostri brand, procediamo nel digitale e il nostro investimento in Spaarkly ne è una testimonianza. Sono contento di lavorare con loro essendo una start up italiana. Crediamo nel digitale e loro ci aiuteranno a crescere e migliorare. Dobbiamo crescere con i nostri brand e con un numero di licenze illimitate e generare cassa. Tutto questo puntando sul digitale e sostenibilità”.