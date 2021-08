Saint-Tropez, grave incendio: migliaia di persone evacuate

A Saint-Tropez è scoppiato un grave incendio. Sono migliaia le persone evacuate, compresi moltissimi turisti. Non sono state segnalate vittime.

Nell’entroterra di Saint-Tropez è scoppiato un grave incendio e, per precauzione del Var, migliaia di persone sono state evacuate, compresi moltissimi turisti in campeggio. L’incendio boschivo ha divorato 3.500 ettari di bosco, ma fortunatamente non sono state segnalate vittime. “Migliaia di persone sono state evacuate come misura preventiva, ma non ci sono vittime. Circa 750 vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme, ancora alte” ha dichiarato il portavoce dei pompieri.

L’espansione dell’incendio è stata davvero molto veloce e intensa, per questo è stato necessario evacuare tutte quelle persone in via precauzionale. Gli incendi stanno colpendo la parte sud della Francia e stanno facendo preoccupare in modo molto significativo, come sta accadendo anche in diverse regioni italiane.

L’evacuazione di migliaia di persone è stata davvero necessaria, per evitare ulteriori danni. Sono stati evacuati anche diversi campeggi, dove erano presenti moltissimi turisti.

Le evacuazioni sono avvenute nell’entroterra di Cavalaire e Saint-Tropez, in modo particolare intorno ai villaggi di Grimaud o La Môle, come ha spiegato il portavoce dei vigili del fuoco. La prefettura del Bar ha anche confermato che l’evacuazione di diversi campeggi, esortando ad evitare tutte le strade adiacenti al Golfo di Saint-Tropez, in modo da non intralciare i soccorsi. I soccorsi devono riuscire a passare e a lavorare in modo veloce e tempestivo, per cui è importante la collaborazione di tutte le persone del luogo e di coloro che sono in vacanza a Saint-Tropez, che dovranno cercare di evitare di passare per le strade vicine a dove è scoppiato l’incendio, sia per sicurezza personale che per aiutare i soccorsi.

Tutte le persone che sono state evacuate sono state accolte nei municipi. Secondo i vigili del fuoco, l’incendio, che è divampato lunedì 16 agosto nell’area autostradale di Sigues, sulla A57, ad un centinaio di chilometri a nordest di Tolone, sta interessando circa 3.500 ettari di foresta. Il vento e il caldo di questi giorni potrebbero spingere le fiamme e portare ad un peggioramento, spingendo l’incendio ad estendersi ulteriormente. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per cercare di tenere la situazione sotto controllo, ma il vento e il caldo sicuramente stanno contribuendo a far estendere l’incendio. I vigili del fuoco stanno cercando di tenere sotto controllo la situazione su tutta la zona colpita. Fortunatamente per il momento non sono state segnalate persone ferite.