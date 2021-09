Saipem: infrastrutture sono nel suo dna, vanta progetti completati per 10 mld dlr/scheda (3)

(Adnkronos) – Saipem è attualmente impegnata nella realizzazione del collegamento ferroviario Av/Ac Brescia Est – Verona, anch’esso parte del Core Corridor Ten-T Mediterraneo, che in Italia si estende da Torino a Trieste. La priorità del progetto è stata di recente ribadita dal Governo Draghi attraverso le dichiarazioni del commissario straordinario Vincenzo Macello.

Il tracciato, suddiviso in due lotti funzionali, è stato assegnato al Consorzio Cepav due da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e si sviluppa per circa 48 km attraversando 2 regioni, 3 province e 11 comuni, in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, per circa 30 km in parallelo all’autostrada A4 e per circa 8 km in allineamento alla linea ferroviaria convenzionale.

Italia ma non solo. A livello internazionale, Saipem è uno dei principali contributori del primo progetto ferroviario negli Emirati Arabi Uniti, l'Etihad Rail Project del Gulf Cooperation Council (Gcc).

Saipem ha completato una infrastruttura di 264 km che collega gli impianti gas di Shah e Habshan nel deserto di Abu Dhabi, con il porto di Ruwais, un progetto particolarmente sfidante per via delle alte temperature e della richiesta di soluzioni tecnologiche innovative, ad esempio per il contenimento della sabbia. Saipem ha lavorato alla realizzazione di questo straordinario progetto che ridurrà fino all'80% le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto di risorse naturali via terra.

Il progetto testimonia l’impegno dell’azienda e la sua affidabilità come piattaforma tecnologica focalizzata sull'ingegneria delle infrastrutture sostenibili, anche in situazioni ambientali difficili come quelle del deserto arabo. Svolgiamo sempre le nostre operazioni nel rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza, nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto degli accordi contrattuali. Ad esempio, per questo progetto le risorse sono state formate in materia di prevenzione della disidratazione e per la guida in sicurezza su terreni sabbiosi.

Inoltre, stiamo lavorando a stretto contatto con l'agenzia per l'ambiente di Abu Dhabi per salvaguardare gli ecosistemi locali.

In qualità di general contractor per la realizzazione di progetti infrastrutturali Saipem contribuisce alla crescita dell’intera filiera del settore della costruzione di opere civili ferroviarie, dalle attività di scavo alla produzione e installazione degli armamenti ferroviari (binari, traversine, scambi) alla realizzazione degli impianti tecnologici e di elettrificazione, fino all’indotto di fornitori e sub-appaltatori che si occupano delle opere stradali correlate. Va, inoltre, ricordato l’impatto positivo su tutto l'indotto dei servizi (strutture ricettive, hotel e ristoranti, servizi di catering e altro lungo il territorio attraversato, grazie alla forte mobilitazione di personale diretto e indiretto coinvolto nei cantieri. Come ha spiegato Caio lo scorso 30 luglio "è chiaro che noi siamo un'impresa italiana che continua ad essere un traino di filiere industriali italiane. Quando ci muoviamo in giro per il mondo spesso trasciniamo, lavoriamo con altre imprese italiane, e questo concetto di rete, di collaborazione, è quello su cui noi puntiamo: essere parte di filiere di aziende italiane che aiutano il Paese nel tradurre i piani e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in infrastrutture per il benessere del Paese, per la crescita economica del Paese e per le comunità locali su cui noi operiamo".