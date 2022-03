Saipem, percorso di crescita trainato da E&c offshore e drilling offshore

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Il Piano di Saipem 2022-25 aggiornato si basa, nel suo complesso, sulle dinamiche dei mercati di riferimento di Saipem presentate ad ottobre 2021 e, nello specifico, sui trend in crescita nel business E&C offshore e drilling offshore.

E' quanto indica la società.

I mercati di riferimento previsti a maggior crescita sui quali il Gruppo si focalizzerà sono:E&C offshore, per il quale si prevede un cagr 2021-25 dell’8%, trainato dalla ripresa dei settori sia convenzionale che SURF, in particolare in Medio Oriente ed Africa; Drilling offshore, con cagr 2021-25 del 16% atteso su scala globale; Offshore wind, considerato un mercato di dimensioni rilevanti con un forte potenziale di crescita ad un cagr 2021-25 superiore al 30%.