Saipem: società, 'soddisfatti da gup Milano, tutti prosciolti'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Saipem esprime "soddisfazione per la decisione del gup di Milano che ha prosciolto tutti gli imputati". La nota fa riferimento alla decisione del giudice Lorenza Pasquinelli che, in udienza preliminare, ha prosciolto perché "il fatto non sussiste" l'ex ad di Saipem Stefano Cao e l'ex direttore finanziario Alberto Chiarini, accusati di false comunicazioni sociali, aggiotaggio e falso in prospetto su un profit warning.

Prosciolta anche la società indagata per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Le accuse riguardavano, in particolare, false comunicazioni sociali (dal 16 marzo 2016 al 27 luglio 2016), falso in prospetto e manipolazione del mercato (dal 27 ottobre 2015 al 27 luglio 2016).