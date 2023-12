Sala: cultura ci permette di guardare avanti e capire le ragioni

Milano, 5 dic. (askanews) – “La cultura in generale ti fa riflettere guardando avanti, cercando di non tornare sui luoghi comuni capendo le ragioni. Ogni fenomeno, pensate per esempio a un tema con cui ovviamente io mi trovo mi trovo a confrontarmi spesso: l’immigrazione; è un tema che non puoi chiudere con sì no. Ma il problema è come affrontarlo, con che tipo di integrazione, cosa possiamo dare, cosa possiamo ricevere. Ecco, c’è quanto mai bisogno di cultura e io penso anche che da questo punto di vista le tante vituperate élite invece in questo momento posso dare una mano”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del programma espositivo 2024-25 di Pirelli HangarBicocca.