Sala: la Rai non si faccia condizionare da politica sul Portello

Milano, 3 giu. (askanews) – “Spero che la Rai non si faccia condizionare da questa illogica presa di posizione di una parte della politica e che vada avanti con questo progetto. Per il bene di Milano? Certo, ma per il suo bene”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene con un video sui social sulla polemica, tutta politica, relativa al trasferimento del centro di produzione Rai al Portello a Milano. Dopo il no del presidente della Regione Lazio, nonchè ex segretario del Pd Nicola Zingaretti al progetto del Portello, Sala torna a ribadire che, “a prescindere dal fatto che l’audiovisivo milanese è molto forte”, “La Rai è un’azienda con finalità pubbliche ma è un’azienda che compete con Mediaset, con La7, con Sky, con Netflix e con altri ancora e in quanto azienda deve cercare sempre l’efficienza.