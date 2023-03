Sala: tema famiglie omogenitoriali da discutere in Parlamento

Milano, 17 mar. (askanews) – “Il luogo giusto per discutere questo tema che va gestito è il Parlamento”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine presentazione della manifestazione di domani a Milano, in piazza della Scala, per chiedere ai sindaci italiani di “disobbedire” alle indicazioni del Viminale che impediscono le trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali.

“Che la politica dica esattamente e con chiarezza a queste famiglie cosa intende fare. L’importante è che si esprima. Sarebbe davvero triste uno scontro destra-sinistra e che si usino tematiche che riguardano la collettività per farne uno scontro tra destra e sinistra. Questo non è accettabile in un paese democatico e civile”.