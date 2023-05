Saladino (Maticmind): "Contributo determinante per crescita nostra azienda''

Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "L’importanza di Mediolanum è stata determinante nella crescita della nostra azienda, creando una cultura che non avevamo e rafforzando le relazioni e iniziative". Lo ha dichiarato Carmine Saladino, fondatore e presidente esecutivo di Maticmind, a margine dell’evento 'Storie d’Italia' tenutosi ieri sera a Roma, appuntamento dedicato a raccontare gli ultimi 3 anni di Maticmind, leader in Italia nel settore della Ict System Integration , da tempo affiancata da Banca Mediolanum come financial advisor.

"Queste – ha ricordato – ci hanno permesso di confrontarci con fondi internazionali e crescere, arrivando ad avere successi e creare attrazione in fondi molto importanti come Cvc Capital Partners e Cdp equity che hanno creduto in questa storia che ci vedrà attori protagonisti nei prossimi 3-5 anni".