Salame Strolghino Terre Ducali richiamato per contaminazione da salmonella: la nota della Coop

La catena di supermercati Coop ha diramato una nota ufficiale di allerta alimentare per comunicare l’immediato ritiro dal mercato di un lotto di Salame Strolghino Terre Ducali per rischio salmonella.

Consultando l’apposita sezione del sito della catena di supermercati Coop, è possibile visionare la nota di allerta alimentare relativa a un lotto di Salame Strolghino, pubblicata in data venerdì 22 ottobre 2021.

I controlli effettuati sul prodotto che hanno portato alla diramazione dell’avviso di richiamo si sono resi necessari in quanto è stata rilevata una presenza sospetta di salmonella.

Il prodotto soggetto al ritiro dal mercato è noto con la denominazione “Salame Strolghino Terre Ducali 260 g”. Il marchio del produttore è “Prosciuttificio San Michele s.r.l.” mentre lo stabilimento di produzione ha sede in via Cavo, civico 16, 43037, a Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma.

Il bene alimentare viene venduto in confezioni da 260 grammi mentre il lotto da restituire in caso di acquisto è indicato con la sigla S213503.

Il motivo del richiamo è stato descritto nel seguente modo: “Non conformità microbiologica – presenza salmonella”.

A proposito delle istruzioni fornite ai cittadini che dovessero rendersi conto di essere in possesso del prodotto, poi, l’avviso di richiamo pubblicato online dalla Coop riporta quanto segue: “In via cautelativa, si avvisano i consumatori che avessero acquistato il prodotto, di non consumarlo e restituire le confezioni al punto vendita per la sostituzione.

Per ulteriori informazioni contattare il Controllo Qualità al 0521 857640”.