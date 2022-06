Salari, Italia tra i più bassi d’Europa: 15mila euro in meno della Germania

L'Italia registra salari molto bassi: i lavoratori del nostro paese risultano guadagnare 15mila euro in meno rispetto a quelli della Germania.

I salari in Italia risultano essere tra i più bassi in Europa. I lavoratori italiani risultano guadagnare 15 mila euro in meno rispetto a quelli della Germania. A superare l’Italia anche la Francia con 10 mila euro in più.

In realtà nulla di nuovo se ci si pensa, ma quello che la fondazione Di Vittorio ha voluto mettere in evidenza, tramite opportuni dati, è il fatto che il divario con altri paesi ricchi si stia allargando sempre di più.

Livelli inferiori rispetto al periodo pre-pandemia

Se la Germania può vantare stipendi sensibilmente più alti, l’Italia al riguardo si trova in una posizione abbastanza critica. Come informa Quotedibusiness.com, il salario lordo annuale medio del nostro paese, pur avendo visto un aumento da 27,9 mila euro del 2020 a 29,4 mila del 2021, rimane comunque di un livello inferiore rispetto al periodo pre-pandemia (-0,6).

Questo, nonostante si registri una ripresa importante dal parte del Pil in termini di percentuali.

Salari: Italia, Francia e Germania a confronto

Secondo i dati del 2021 la retribuzione nell’Eurozona si è attestata a 37,4 mila euro lordi annui. La Germania ha superato i 44,5 mila euro, mentre la Francia i 40,1 mila. L’Italia non riesce a competere con questi due paesi, in quanto registra un -15 mila euro rispetto alla prima e un -10,7 mila rispetto alla seconda.