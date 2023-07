Salario minimo: Alfieri (Pd), 'Musumeci incommentabile'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Non commento le dichiarazioni del ministro Musumeci, che non sa di cosa parla. Per lui il salario minimo sarebbe assistenzialismo. Per noi significa dare dignità al lavoro, dire no a lavoratori sfruttati e sottopagati, garantire un diritto sancito dalla Cost...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Non commento le dichiarazioni del ministro Musumeci, che non sa di cosa parla. Per lui il salario minimo sarebbe assistenzialismo. Per noi significa dare dignità al lavoro, dire no a lavoratori sfruttati e sottopagati, garantire un diritto sancito dalla Costituzione”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr per il Pd.