Il tema di “scontro” sarà il salario minimo e il terreno di scontro la Camera dei Deputati: arriva il primo confronto fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, un confronto forse forzosamente troppo “caricato” sulla mistica delle “due donne leader” su fronti opposti ma che invece ha serissimi contenuti pratici.

Il primo confronto fra Meloni e Schlein

La premier e la segretaria Dem incroceranno le lame a minuti in Parlamento e di certo il loro confronto rappresenterà un evento importante anche perché per la prima volta nella storia repubblicana due donne si contrapporranno in quella sede, ma soprattutto in ordine alla radicali diversità di vedute fra la premier e la segretaria del Nazareno. Segretaria che proporrà una interrogazione a cui dai banchi del governo la premier Giorgia Meloni darà ascolto e risposta. Schlein ha individuato quello che la agenzie definiscono “un cavallo di battaglia della sua campagna per le primarie: il salario minimo”.

Da “specchietto” a necessità assoluta

Per la Meloni è “uno specchietto per le allodole”, per la Schlein è una necessità etica e contingente. In agenda anche la ratifica del Mes, tema che sarà posto dal Terzo polo, e su cui pressa molto Bruxelles. Pare che su questo tema la Meloni possa concedere margini di trattativa alle opposizioni. A partire dalle 15 dunque, ci sarà il primo “premier time” della Meloni e con un’avversaria agguerrita: Elly Schlein.