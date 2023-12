Salario minimo: Ascani, 'delega in bianco a governo inaccettabile'

Salario minimo: Ascani, 'delega in bianco a governo inaccettabile'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “La delega in bianco al governo sul salario minimo è vergognosa e inaccettabile. La destra si nasconde davanti alle proprie responsabilità dimostrando, ancora una volta, che non le importa dei milioni di italiani che non ricevono una paga sufficiente a ...