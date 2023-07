Salario minimo: Baldino, 'insieme a stop contratti pirata contro dumping salariale'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "In Italia abbiamo riconosciuti problemi legati alle condizioni di lavoro e alla mancata concorrenza dei salari, con quelli degli altri Paesi da un lato e con quelli delle giovani generazioni dall’altro. Serve una soluzione”, così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio ospite a Metropolis su Repubblica.it.

“Vero è – rilancia Baldino – che la maggior parte dei lavori è coperta da contrattazione collettiva ma ne abbiamo 1000 diversi dei quali pirata però, ovvero registrati da rappresentanze sindacali in realtà non rappresentative, e creano il cosiddetto dumping salariale cioè spingono i salari verso il basso. Si crea così una sorta di mercato del salario. Come evitarlo? Si può evitare in due modi: attraverso una riforma della contrattazione collettiva, per eliminare definitivamente i contratti pirata, e attraverso un minimo salariale per cui nessun contratto collettivo può fissare un salario minimo orario al di sotto di quello indicato per legge”, conclude Baldino.