Salario minimo: Baldino (M5s), 'pregiudizio ce l'ha il governo, aspettiamo controproposta'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "Lo spirito con cui l'M5S oggi affronta questa giornata è quello proprio di milioni di lavoratori colpiti dalla povertà da lavoro, che pur lavorando guadagnano un salario inferiore alle 9 euro l’ora". Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, ospite della trasmissione L’Aria Che Tira Estate su La7. "Negli ultimi 30 anni – continua Baldino – l’Italia si è rivelato l’unico Paese in Europa in cui i salari sono diminuiti mentre in Germania ad esempio sono aumentati del 30%, causa poi inflazione e crisi economica il potere d’acquisto è calato ulteriormente. Il salario ha perso ancor di più potere d’acquisto per cui è estremamente urgente affrontare oggi questo tema".

"Non abbiamo ancora ben capito se c’è e qual è la controproposta che il governo proporrà alle opposizioni. Andremo ad ascoltare perché non vogliamo piazzare una bandierina ma dare risposta a 4 milioni di lavoratori in difficoltà. L'M5S non ha alcun atteggiamento pregiudiziale verso il confronto che si aprirà oggi ma certo non possiamo dimenticare quanto successo prima. C’è stato un confronto in Parlamento concluso con un emendamento per sopprime l’intera proposta di legge, un nulla di fatto, un tutto rimandato a settembre e ci sono dichiarazioni della stessa Meloni che parla di salario minimo come slogan o controproducente per i lavoratori. Il pregiudizio ce l’ha il governo più che le opposizioni", conclude l'esponente pentastellata.