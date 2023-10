Salario minimo: Barelli, 'c'è pdl Fi per retribuzione equa, si apra confronto in aula'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Le conclusioni del documento redatto dal Cnel sul salario minimo confermano quanto da sempre sostenuto da Forza Italia e, soprattutto, vanno nella direzione della proposta di legge da noi presentata e sulla quale vogliamo aprire un confronto in Parlamento. Quello che serve davvero non è un salario minimo imposto per legge, ma il potenziamento e la valorizzazione della contrattazione prevalente tra le categorie datoriali e quelle dei lavoratori. Questa è l’esatta finalità della nostra proposta di legge. E' chiaro a tutti che persino diverse sigle sindacali, a riguardo, vedono positivamente la proposta di Forza Italia e le conclusioni del documento del Cnel, alle quali solo la CGIL ha votato contro". Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Dunque, più contrattazione collettiva, lotta ai contratti pirata, taglio del cuneo fiscale e defiscalizzazione tredicesime e straordinari redditi fino a 25mila euro: lo abbiamo detto e lo ribadiamo, noi vogliamo una retribuzione equa e mettiamo la nostra proposta sul tavolo, augurandoci che, nel frattempo, la sinistra si schiarisca le idee", ha concluso Barelli.