Salario minimo: Barelli, 'combattere contratti pirata e strumentalizzazione sinistra'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Non ci toccate la Schlein. Finché c’è lei, noi andiamo avanti con il governo in piena forma. Detto ciò, lei stessa dovrebbe andare a chiedere conto ad Orlando del video di ottobre 2021, che gira sul Web – quindi non di 100 anni fa – , nel quale l’ex ministro del lavoro diceva: ‘Assolutamente no al salario minimo per legge’. E la stessa cosa la potete trovare nelle vecchie dichiarazioni del segretario della Cgil Landini. Sono, dunque, rammaricato di questo loro atteggiamento, soprattutto nei confronti della serietà del tema e dei lavoratori". Così alle telecamere Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

"La proposta di legge presentata da Forza Italia – che sarà in discussione in Commissione Lavoro – ha, tra le finalità, quella di contrastare i contratti pirata tenendo presente, nell’ambito della contrattazione collettiva, i contratti che sono prevalenti, individuabili formalmente attraverso la consultazione dei dati presso il Cnel e presso l’Inps. I contratti che non sono in linea con la contrattazione prevalente, per Forza Italia devono essere considerati fuori legge".

"Abbiamo già spiegato che imporre un limite che sia di 9 euro o 10 euro non risolve il problema perché, ad esempio, se un lavoratore è impiegato per sole 2 ore a settimana, prenderebbe 40 euro totali che certo non bastano per vivere. Dobbiamo andare oltre la strumentalizzazione che sta facendo il Pd, e non solo su questo tema. Per noi la contrattazione collettiva deve tener conto della contrattazione esistente prevalente. È questa la strada per eliminare davvero i contratti pirati”, conclude l'esponente azzurro.