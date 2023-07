Salario minimo: Barelli (Fi), 'non va incontro a interessi lavoratori, strada è concertazione'

Salario minimo: Barelli (Fi), 'non va incontro a interessi lavoratori, s...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Per Forza Italia il salario minimo garantito per legge non va incontro agli interessi dei lavoratori. La concertazione ha dato già risultati con cifre orarie maggiori ai nove euro: dieci, undici, dodici euro. La strada è la concertazione". Lo ha d...