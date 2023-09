Salario minimo: Barelli, 'per Fi non è ricetta giusta'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Il salario minimo non è una ricetta giusta secondo noi. Per l’Europa, se la contrattazione non è sufficiente, allora occorre, per legge, prevedere un salario minimo. In Italia la contrattazione, cioè l’accordo tra la parte datoriale e...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Il salario minimo non è una ricetta giusta secondo noi. Per l’Europa, se la contrattazione non è sufficiente, allora occorre, per legge, prevedere un salario minimo. In Italia la contrattazione, cioè l’accordo tra la parte datoriale e i sindacati dei lavoratori, supera l’80%. Su questo bisogna insistere e lavorare – tenendo presente i dati della contrattazione prevalente e favorevoli per i lavoratori, forniti dall’Inps e dal Cnel. Questi dati sono da utilizzare anche per bandire i contratti pirata con minimi troppo bassi". Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Controcorrente.