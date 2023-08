Salario minimo: Barelli, 'più contrattazione e rendere strutturale taglio cuneo'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Le opposizioni non hanno deciso il salario minimo per legge perché non era loro intenzione non farlo. Basta andare sui social e si trovano le interviste, ad esempio, dell’ex ministro Orlando, risalenti al 2021, in cui diceva 'mai il salario minimo p...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Le opposizioni non hanno deciso il salario minimo per legge perché non era loro intenzione non farlo. Basta andare sui social e si trovano le interviste, ad esempio, dell’ex ministro Orlando, risalenti al 2021, in cui diceva 'mai il salario minimo previsto per legge' e auspicava l’incremento della contrattazione. Lo stesso Landini, mi risulta, era contrario fino a qualche tempo fa. Per Forza Italia e il centrodestra occorre potenziare la contrattazione tra le categorie datoriali e quelle dei lavoratori, che in italia già raggiunge l’80%". Lo dichiara al Tg4 Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Siamo contro, inoltre, i contratti pirata, che vengono sottoscritti da organizzazioni che non hanno una credibilità. Per questo Forza Italia ha presentato una proposta di legge che da una parte valorizza la contrattazione, e quindi indica come riferimento i salari minimi riferendosi ai dati disponibili presso l’Inps e il Cnel, e dall’altra parte rende strutturale il taglio del cuneo fiscale e la defiscalizzazione di tredicesime e straordinari per i lavoratori con salari annui fino a 25mila euro", conclude Barelli.