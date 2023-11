Salario minimo: Barzotti (M5S), 'da maggioranza atteggiamenti autocratici'

Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - “Per l’ennesima volta la maggioranza sta operando una forzatura a danno non solo delle opposizioni ma dell’intero Parlamento. Con un colpo di mano, in commissione Lavoro le forze che appoggiano il Governo stanno trasformando una proposta di legge delle...

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – “Per l’ennesima volta la maggioranza sta operando una forzatura a danno non solo delle opposizioni ma dell’intero Parlamento. Con un colpo di mano, in commissione Lavoro le forze che appoggiano il Governo stanno trasformando una proposta di legge delle stesse opposizioni in una legge delega. Per farlo limitano il tempo della discussione, che al contrario dovrebbe essere il più ampio possibile vista l’importanza del tema, e bloccano la nostra richiesta di audire la ministra Calderone e il presidente del Cnel Brunetta. Atteggiamenti autocratici che sviliscono il ruolo delle Camere”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.