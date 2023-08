Salario minimo: Barzotti (M5s), 'petizione arrivata a quasi 400mila firme'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Dopo Securitalia e Mondialpol, un'altra società operante nel settore della vigilanza privata, la Cosmopol, finisce commissariata, 'accusata' di sfruttare i lavoratori le cui retribuzioni, ben al di sotto della soglia di povertà, risultavano sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Un'evidente violazione dell'art. 36 della nostra Costituzione. Questa vicenda testimonia, una volta di più, la necessità di introdurre un salario minimo legale. La raccolta firme a sostegno della nostra pdl per fissare a 9 euro l'ora la soglia minima sotto cui nessun Ccnl può scendere è a quasi 400mila sottoscrizioni. La nostra battaglia non si ferma". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti.