Salario minimo: Boccia, 'Musumeci offende lavoratori, noi per loro dignità'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Considerare assistenzialismo il salario minimo vuol dire non voler garantire ai lavoratori un diritto sancito dalla Costituzione. Evidentemente per la destra si può vivere con i voucher e sottopagati. Per noi lavoro vuol dire dignità, vuol dire giusto ...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Considerare assistenzialismo il salario minimo vuol dire non voler garantire ai lavoratori un diritto sancito dalla Costituzione. Evidentemente per la destra si può vivere con i voucher e sottopagati. Per noi lavoro vuol dire dignità, vuol dire giusto salario, vuol dire diritti. Loro hanno fatto un decreto lavoro che colpisce i più poveri e aumenta la precarietà. Noi proponiamo il salario minimo, un diritto riconosciuto in tanti altri Paesi europei". Lo dice Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico in Senato, commentando le parole del ministro Nello Musumeci.