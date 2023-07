Salario minimo: Boldrini (Pd), 'a 'Melonia' no limiti a sfruttamento lavoratori'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Nella 'Nazione di Melonia' non si può stabilire per legge che una persona che lavora non debba essere pagata meno di 9 euro l’ora. Per la destra non devono esserci limiti allo sfruttamento. Affossare la legge sul salario minimo è una cr...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Nella 'Nazione di Melonia' non si può stabilire per legge che una persona che lavora non debba essere pagata meno di 9 euro l’ora. Per la destra non devono esserci limiti allo sfruttamento. Affossare la legge sul salario minimo è una crudeltà verso milioni di persone che pur lavorando non riescono a coprire i bisogni primari e avere una vita dignitosa. Il lavoro dovrebbe far uscire le persone dalla povertà, non spingercele dentro. Una vergogna assoluta". Lo scrive in una nota Laura Boldrini, deputata del Partito democratico.