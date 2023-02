Salario minimo: Bonaccini, 'raccolta firme in tutta Italia, paga da 3 euro l'ora è vergogna'**

Roma, 2 feb.

(Adnkronos) – "La destra ha deciso di applicare la Flat Tax e quindi fiscalmente premiano quelli che arrivano a 85mila euro di reddito e la destra con i primi provvedimenti sul lavoro – e i tanti che li hanno votati appartengono alle fasce meno abbienti – non ha fatto nulla contro la precarietà. Ora bisogna fare in modo innanzitutto il costo del lavoro. Quello andava fatto invece di fare la Flat Tax". Così Stefano Bonaccini nel filo diretto a Radio Immagina.

"E bisogna fare in modo che il lavoro stabile diventi più conveniente per il datore di lavoro. Poi c'è un'altra battaglia: il salario minimo. Una delle prime campagna popolari che faremo sarà una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per l'introduzione di un salario minimo legale. Va cancellata vergogna di ragazzi pagati 2 o 3 euro l'ora. Una vergogna non degna di un Paese civile".