Salario minimo: Bonaccini, 'Schlein si è mossa bene, ora problema in casa Meloni'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Renzi sbaglia sul salario minimo. Io ho trovato intelligente come ci siamo mossi, Elly Schlein e il Pd hanno allargato. Tanto che Giorgia Meloni ha incontrato le opposizioni. Perche lo ha fatto? Perchè ha capito che nel Paese molti elettori del centrodestra non vogliono che continui questo sfruttamento". Così Stefano Bonaccini a 'Gli incontri del principe'. "Ora il problema è tutto in casa al governo. Meloni è andata all'incontro o ora vediamo se riesce a trovare una soluzione viste le posizioni avute fin qui dal centrodestra sul salario minimo".