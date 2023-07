Salario minimo: Bonafoni (Pd), 'ora Meloni vada fino in fondo'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Finalmente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si accorge dei tre milioni e mezzo di lavoratori poveri del nostro Paese. Adesso però vada fino in fondo e ci incontri insieme alle altre opposizioni per discutere della nostra proposta sul salario minimo....

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Finalmente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si accorge dei tre milioni e mezzo di lavoratori poveri del nostro Paese. Adesso però vada fino in fondo e ci incontri insieme alle altre opposizioni per discutere della nostra proposta sul salario minimo. In fondo il percorso è semplice: chieda alla sua maggioranza di ritirare l'emendamento soppressivo e ragioni nel merito della questione. Come ormai da giorni dicono tutti i sondaggi, è questione prioritaria per le italiane e gli italiani". Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo Settore e all'associazionismo.