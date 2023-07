Salario minimo: Bonelli stasera in commissione 'contro colpo di mano mag...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Angelo Bonelli – co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra – stasera sarà in Commissione Lavoro a difesa del salario minimo, contro il colpo di mano della maggioranza che ha presentato un emendamento per sopprimere la legge dell'opposizione su salario minimo". Si legge in una nota.