Salario minimo: Braga (Pd), 'governo vuole nascondere 3 milioni di lavoratori precari'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "C’è una questione di metodo e una questione di merito. La destra stronca tutte le iniziative che non le sono gradite con escamotage procedurali: presenta un emendamento soppressivo per scappare dalla discussione e mandare all’aria un provvedimento sacrosanto proposto da tutte le opposizioni. Poi c’è la questione di merito che è ancora più grave e inaccettabile: il governo nega a lavoratori e lavoratrici il diritto di essere pagati quanto è giusto e quanto consenta una vita dignitosa". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera.

"Il problema del governo non possono essere i guai giudiziari di La Russa, Santanchè e Delmastro. Il problema del governo è che non vede e vuole nascondere tre milioni di persone che lavorano in modo precario e mal retribuito. La nostra battaglia per i diritti dei lavoratori andrà avanti in commissione e in Aula", conclude la presidente dei deputati dem.