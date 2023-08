Salario minimo: Calenda, 'anche Financial Times lo promuove, diamoci una mossa'

Salario minimo: Calenda, 'anche Financial Times lo promuove, diamoci una...

Salario minimo: Calenda, 'anche Financial Times lo promuove, diamoci una...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Il Financial Times, che non è propriamente sovietico, promuove il salario minimo contro gli effetti dell’inflazione. Giorgia Meloni, Elly Schlein, diamoci una mossa". Lo scrive su X Carlo Calenda, leader di Azione, ripronendo un articolo del Financ...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Il Financial Times, che non è propriamente sovietico, promuove il salario minimo contro gli effetti dell’inflazione. Giorgia Meloni, Elly Schlein, diamoci una mossa". Lo scrive su X Carlo Calenda, leader di Azione, ripronendo un articolo del Financial Times sul salario minimo e taggando, nel riferimento al quotidiano britannico, anche il vicepremier Antonio Tajani.