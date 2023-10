Salario minimo: Calenda, 'ca..ate da Cnel, dobbiamo continuare a mobilitarci'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Al netto delle cazzate che ha detto il Cnel, è indegno. E' il massimo livello di consociativismo che si può avere con sindacati e non solo che non lo vogliono il salario minimo. Se Meloni dirà no, dobbiamo continuare a mobilitarci, ma se si ...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Al netto delle cazzate che ha detto il Cnel, è indegno. E' il massimo livello di consociativismo che si può avere con sindacati e non solo che non lo vogliono il salario minimo. Se Meloni dirà no, dobbiamo continuare a mobilitarci, ma se si continua a parlare di campo largo, io dico no, perché si deve fare un programma di governo". Lo ha detto Carlo Calenda, leader e senatore di Azione, intervenendo al Festival delle Città-Sortirne insieme, organizzato da Ali, Autonomie locali italiane, in corso di svolgimento a Roma.