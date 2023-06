Salario minimo: Calenda, 'coerenti con nostro programma'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Se appoggiamo la riforma Nordio per 'Repubblica' siamo 'stampella del Governo' se è il salario minimo, per il 'Giornale', flirtiamo con la sinistra. È più semplice di così: portiamo avanti ciò che &egr...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Se appoggiamo la riforma Nordio per 'Repubblica' siamo 'stampella del Governo' se è il salario minimo, per il 'Giornale', flirtiamo con la sinistra. È più semplice di così: portiamo avanti ciò che è scritto nel nostro programma elettorale e riteniamo utile per l’Italia. In continuità anche con il programma elettorale del Pd (a guida Matteo Renzi) del 2018, la Direttiva europea, la linea del Governo Draghi e con ciò che fanno tutti i grandi Paesi Occidentali. E se per una volta le opposizioni sono tutte d’accordo, noi, che mai ci siamo mischiati (Conte 2) e mai ci mischieremo con Governi guidati dai populisti pentastellati, ne saremo contenti. C’è una risposta da dare a 3.5 milioni di lavoratori poveri colpiti l’anno scorso da un’inflazione devastante (17% su quintile più povero). Per noi conta davvero solo questo". Così su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.