Salario minimo: Calenda, 'costruire ponte tra politica e realtà'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Venerdì come Azione ci presenteremo all’incontro sul salario minimo con Giorgia Meloni con un obiettivo chiaro: quello di costruire un ponte, non tra maggioranza e opposizione, ma tra politica e realtà. Perché se la politica non si misura con la realtà, con i problemi di milioni di italiani, allora non serve a nulla. Invitiamo le altre opposizioni a fare lo stesso: dimostriamo che la politica non è rumore". Lo afferma su Twitter il leader del partito Carlo Calenda.