Salario minimo: Calenda, 'importante firmare petizione per favorirne approvazione'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "È importante firmare la petizione sul salario minimo per favorirne l’approvazione. È una misura di civiltà in un Paese dove la povertà lavorativa è già troppo diffusa. È una protezione giusta ed equa contro lo sfruttamento che hanno tutte le grandi democrazie liberali. Avanti". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, rilanciando la petizione del suo partito e delle altre opposizioni unite per il salario minimo.